Директория на компаниите
ECS
Работите тук? Заявете вашата компания

ECS Заплати

Заплатата в ECS варира от $7,236 общо възнаграждение годишно за Механичен инженер в долния край до $226,125 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ECS. Последно актуализирано: 9/6/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $140K

Дейта инженер

Аналитик по киберсигурност
Median $85K
Бизнес аналитик
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Мениджър анализ на данни
$151K
Информационен технолог (ИТ)
$89.6K
Маркетинг
$102K
Механичен инженер
$7.2K
Програмен мениджър
$118K
Проектен мениджър
$64.7K
Архитект на решения
$181K
Технически програмен мениджър
$226K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

ECS薪资最高的职位是Технически програмен мениджър at the Common Range Average level，年度总薪酬为$226,125。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
ECS的年度总薪酬中位数为$117,600。

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за ECS

Свързани компании

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Incorta
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси