Директория на компаниите
e6data
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за e6data, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    e6data is a hyper-performant SQL analytics engine designed for complex, high-concurrency workloads. It offers 5-20x faster speeds and 60% lower costs compared to industry-leading platforms.

    https://e6data.com
    Уебсайт
    2020
    Година на основаване
    30
    Брой служители
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за e6data

    Свързани компании

    • Amazon
    • Airbnb
    • Snap
    • Microsoft
    • Tesla
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси