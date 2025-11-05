Директория на компаниите
Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies Мениджър на софтуерно инженерство Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на софтуерно инженерство in New York City Area в Duck Creek Technologies възлиза на $220K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Duck Creek Technologies. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Общо годишно
$220K
Ниво
-
Основна
$190K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$30K
Години в компанията
17 Години
Години опит
17 Години
Какви са кариерните нива в Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Duck Creek Technologies in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $227,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Duck Creek Technologies за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in New York City Area е $220,000.

Други ресурси