Dublin City University Заплати

Заплатата в Dublin City University варира от $60,770 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $84,103 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Dublin City University. Последно актуализирано: 11/23/2025

Специалист по данни
$84.1K
Софтуерен инженер
$60.8K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Dublin City University е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $84,103. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dublin City University е $72,436.

