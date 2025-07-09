Директория на компаниите
DSTA Заплати

Диапазонът на заплатите на DSTA варира от $60,214 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $156,800 за Ръководител на проект в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на DSTA. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $75K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Експерт по данни
$60.2K
Хардуерен инженер
$73.6K

Ръководител на програма
$127K
Ръководител на проект
$157K
Анализатор по киберсигурност
$81.9K
Ръководител софтуерно инженерство
$111K
Технически ръководител на програма
$124K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в DSTA, е Ръководител на проект at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $156,800. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в DSTA, е $96,527.

