Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в DRW варира от $203K на year за L2 до $387K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $259K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DRW. Последна актуализация: 10/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност