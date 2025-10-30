Директория на компаниите
DRW
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

DRW Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в DRW варира от $203K на year за L2 до $387K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $259K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DRW. Последна актуализация: 10/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L2
(Начално ниво)
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Виж 1 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в DRW?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в DRW in United States е с годишно общо възнаграждение от $387,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DRW за позицията Софтуерен инженер in United States е $233,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за DRW

Свързани компании

  • Point72
  • Akuna Capital
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Figure
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси