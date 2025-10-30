Директория на компаниите
DRW
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

DRW Специалист по данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in United Kingdom в DRW възлиза на £152K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DRW. Последна актуализация: 10/30/2025

Средна заплата
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Общо годишно
£152K
Ниво
L1
Основна
£152K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Години в компанията
0 Години
Години опит
0 Години
Какви са кариерните нива в DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в DRW in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £247,926. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DRW за позицията Специалист по данни in United Kingdom е £119,314.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за DRW

Свързани компании

  • Point72
  • Akuna Capital
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Figure
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси