Медианният пакет за възнаграждение на Технически писател in India в Druva възлиза на ₹2.5M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Druva. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Общо годишно
₹2.5M
Ниво
Staff Technical Writer
Основна
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
1 Година
Години опит
11 Години
Какви са кариерните нива в Druva?

₹13.95M

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Технически писател в Druva in India е с годишно общо възнаграждение от ₹4,497,794. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Druva за позицията Технически писател in India е ₹2,534,224.

