Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Druva варира от ₹2.59M на year за Staff Software Engineer до ₹6.68M на year за Principal Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹4.59M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Druva. Последна актуализация: 9/22/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
