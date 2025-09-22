Директория на компаниите
Druva
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Druva Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Druva варира от ₹2.59M на year за Staff Software Engineer до ₹6.68M на year за Principal Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹4.59M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Druva. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

₹13.95M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,615 хил.+ (понякога ₹2,6150 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Druva?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Druva in India е с годишно общо възнаграждение от ₹7,183,110. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Druva за позицията Софтуерен инженер in India е ₹4,075,959.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Druva

Свързани компании

  • Tavant
  • Forescout
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • DataCamp
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси