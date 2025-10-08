Възнаграждението за Cloud Security Architect in United States в Dropbox варира от $280K на year за IC2 до $621K на year за IC5. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dropbox. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$280K
$178K
$85.6K
$16K
IC3
$365K
$210K
$123K
$31.6K
IC4
$398K
$216K
$129K
$52.6K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Dropbox, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)