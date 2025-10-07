Директория на компаниите
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Фул-стак софтуер инженер

  • San Francisco Bay Area

Dropbox Фул-стак софтуер инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in San Francisco Bay Area в Dropbox варира от $175K на year за IC1 до $626K на year за IC5. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $374K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dropbox. Последна актуализация: 10/7/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
IC1
Software Engineer (SWE)(Начално ниво)
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
Виж 3 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Dropbox, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Фул-стак софтуер инженер в Dropbox in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $626,014. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dropbox за позицията Фул-стак софтуер инженер in San Francisco Bay Area е $358,250.

