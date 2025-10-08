Възнаграждението за Дейта инженер in United States в Dropbox варира от $165K на year за IC1 до $272K на year за IC3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $260K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dropbox. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
IC1
$165K
$135K
$20.8K
$10.1K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$272K
$177K
$69.4K
$25.9K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Dropbox, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)