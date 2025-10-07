Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in United States в Dropbox варира от $173K на year за IC1 до $575K на year за IC5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $310K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dropbox. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
IC1
$173K
$133K
$30.7K
$9.7K
IC2
$259K
$172K
$68.8K
$18.2K
IC3
$361K
$209K
$123K
$28.5K
IC4
$412K
$219K
$153K
$39.5K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Dropbox, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)