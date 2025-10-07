Възнаграждението за ЮИкс дизайнер in United States в Dropbox варира от $172K на year за IC1 до $411K на year за IC5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $309K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dropbox. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
$365K
$211K
$118K
$36.6K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Dropbox, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)