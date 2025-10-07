Директория на компаниите
Dropbox
Възнаграждението за Интеракшън дизайнер in United States в Dropbox варира от $371K на year за IC4 до $322K на year за IC5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $150K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dropbox. Последна актуализация: 10/7/2025

Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
IC4
Senior Product Designer
$371K
$206K
$121K
$44.8K
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Dropbox, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Интеракшън дизайнер в Dropbox in United States е с годишно общо възнаграждение от $435,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dropbox за позицията Интеракшън дизайнер in United States е $302,300.

Други ресурси