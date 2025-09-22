Директория на компаниите
Drivetrain
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Drivetrain възлиза на ₹3.42M на year.

Какви са кариерните нива в Drivetrain?

₹13.95M

ЧЗВ

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Софтуерен инженер w Drivetrain in India wynosi rocznie ₹16,999,392. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Drivetrain dla stanowiska Софтуерен инженер in India wynosi ₹3,418,592.

