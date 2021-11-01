Директория на компаниите
Dremio
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Dremio Заплати

Диапазонът на заплатите на Dremio варира от $42,746 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $301,500 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Dremio. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $212K
Обслужване на клиенти
$42.7K
Продуктов мениджър
$302K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Продажби
$241K
Архитект на решения
$177K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at Dremio is Продуктов мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $301,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dremio is $211,500.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Dremio

Свързани компании

  • HackerOne
  • PathAI
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Malwarebytes
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси