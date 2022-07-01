Директория на компаниите
Drawbridge
Drawbridge Заплати

Заплатата в Drawbridge варира от $160,800 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $174,125 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Drawbridge. Последно актуализирано: 11/19/2025

Информационен технолог (ИТ)
$161K
Софтуерен инженер
$174K
Най-високо платената позиция в Drawbridge е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $174,125. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Drawbridge е $167,463.

