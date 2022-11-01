Директория на компаниите
Draup
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Draup Заплати

Диапазонът на заплатите на Draup варира от $2,289 в общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $21,689 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Draup. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Консултант по управление
Median $9.6K
Софтуерен инженер
Median $21.7K
Счетоводител
$2.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Бизнес анализатор
$14.1K
Бизнес развитие
$3.8K
Анализатор на данни
$3.8K
Човешки ресурси
$3.1K
Маркетинг
$3.8K
Рисков инвеститор
$8.1K

Анализатор

Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Draup là Софтуерен инженер với tổng thu nhập hàng năm là $21,689. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Draup là $3,798.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Draup

Свързани компании

  • Google
  • Lyft
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси