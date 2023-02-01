Директория на компаниите
Draper
Draper Заплати

Диапазонът на заплатите на Draper варира от $94,525 в общо възнаграждение годишно за Електроинженер в долния край до $139,300 за Ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Draper. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $125K
Хардуерен инженер
Median $110K
Машинен инженер
Median $125K

Електроинженер
$94.5K
Ръководител на програма
$139K
Анализатор по киберсигурност
$129K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Draper, е Ръководител на програма at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $139,300. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Draper, е $125,000.

