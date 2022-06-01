Директория на компаниите
Dragos
Dragos Заплати

Диапазонът на заплатите на Dragos варира от $96,900 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $348,250 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Dragos. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $195K
Човешки ресурси
$96.9K
Продуктов дизайнер
$215K

Анализатор по киберсигурност
$181K
Ръководител софтуерно инженерство
$223K
Архитект на решения
$348K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Dragos, е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $348,250. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Dragos, е $204,960.

Други ресурси