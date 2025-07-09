Директория на компаниите
Drager
Drager Заплати

Диапазонът на заплатите на Drager варира от $51,270 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на проект в долния край до $168,840 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Drager. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Машинен инженер
$123K
Продуктов мениджър
$169K
Ръководител на проект
$51.3K

Продажби
$88.6K
Софтуерен инженер
$86.4K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Ръководител софтуерно инженерство
$90.8K
Архитект на решения
$106K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Drager, е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $168,840. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Drager, е $90,847.

