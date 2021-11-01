Директория на компаниите
DPR Construction Заплати

Диапазонът на заплатите на DPR Construction варира от $113,430 в общо възнаграждение годишно за Търговски инженер в долния край до $183,600 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на DPR Construction. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Ръководител на проект
Median $156K
Строителен инженер
Median $114K

Строителен инженер

Бизнес анализатор
$171K

Анализатор на данни
$117K
Продуктов мениджър
$184K
Ръководител на програма
$168K
Търговски инженер
$113K
Технически ръководител на програма
$131K
ЧЗВ

The highest paying role reported at DPR Construction is Продуктов мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $183,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DPR Construction is $143,371.

