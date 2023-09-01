Директория на компаниите
DPG Media
DPG Media Заплати

Диапазонът на заплатите на DPG Media варира от $44,948 в общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $134,980 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на DPG Media. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $85K
Маркетинг
$44.9K
Ръководител софтуерно инженерство
$135K

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в DPG Media, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $134,980. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в DPG Media, е $85,000.

Други ресурси