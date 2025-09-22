Директория на компаниите
DP World
DP World Мениджър софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in India в DP World възлиза на ₹8.17M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DP World. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹8.17M
Ниво
-
Основна
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹1.29M
Години в компанията
3 Години
Години опит
12 Години
Какви са кариерните нива в DP World?

₹13.94M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в DP World in India е с годишно общо възнаграждение от ₹10,812,636. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DP World за позицията Мениджър софтуерно инженерство in India е ₹6,871,484.

