Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в DP World варира от ₹2.21M на year за SDE до ₹4.97M на year за Group SDE 2. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹4.08M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DP World. Последна актуализация: 9/22/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
