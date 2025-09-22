Директория на компаниите
DP World
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

DP World Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в DP World варира от ₹2.21M на year за SDE до ₹4.97M на year за Group SDE 2. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹4.08M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DP World. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SDE
(Начално ниво)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Виж 6 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

₹13.94M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,613 хил.+ (понякога ₹2,6130 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в DP World?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в DP World in India е с годишно общо възнаграждение от ₹6,635,935. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DP World за позицията Софтуерен инженер in India е ₹3,987,642.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за DP World

Свързани компании

  • Coinbase
  • Amazon
  • Apple
  • Lyft
  • Databricks
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси