DP World
DP World Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in India в DP World възлиза на ₹6.78M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DP World. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹6.78M
Ниво
Senior
Основна
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹997K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в DP World?

₹13.94M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в DP World in India е с годишно общо възнаграждение от ₹11,170,115. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DP World за позицията Продуктов мениджър in India е ₹6,543,810.

