Директория на компаниите
DP World
Работите ли тук? Заявете вашата компания

DP World Заплати

Диапазонът на заплатите на DP World варира от $22,984 в общо възнаграждение годишно за Операции по обслужване на клиенти в долния край до $108,463 за Технически ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на DP World. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Инженер по осигуряване на качеството (QA)

Продуктов мениджър
Median $77.8K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $78.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Операции по обслужване на клиенти
$23K
Анализатор на данни
$46.6K
Индустриален дизайнер
$81.6K
Информационен технолог (ИТ)
$37.3K
Технически ръководител на програма
$108K
Технически писар
$41.4K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at DP World is Технически ръководител на програма at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за DP World

Свързани компании

  • Facebook
  • Coinbase
  • Databricks
  • Flipkart
  • Snap
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси