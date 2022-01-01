Директория на компаниите
Doximity Заплати

Диапазонът на заплатите на Doximity варира от $120,000 в общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $299,000 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Doximity. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $210K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Маркетинг
Median $120K
Продуктов мениджър
Median $299K

Експерт по данни
Median $125K
Бизнес развитие
$124K
Анализатор на данни
$219K
Продуктов дизайнер
$225K
Продажби
$225K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

В Doximity, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Doximity, е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $299,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Doximity, е $214,550.

