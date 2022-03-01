Директория на компаниите
Dow
Dow Заплати

Диапазонът на заплатите на Dow варира от $34,354 в общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $417,900 за Финансов анализатор в горния край.

$160K

Софтуерен инженер
Median $103K

Научен изследовател

Машинен инженер
Median $125K

Производствен инженер

Химически инженер
Median $104K

Научен инженер

Експерт по данни
Median $164K
Счетоводител
$72.6K
Биомедицински инженер
$107K
Бизнес анализатор
$103K
Корпоративно развитие
$95.7K
Анализатор на данни
$45.3K
Ръководител на експерти по данни
$164K
Електроинженер
$111K
Финансов анализатор
$418K
Хардуерен инженер
$130K
Информационен технолог (ИТ)
$80.4K
Инженер по материали
$139K
Продуктов дизайнер
$34.4K
Продуктов мениджър
$279K
Ръководител на проект
$116K
Продажби
$80.6K
Архитект на решения
$209K
Технически ръководител на програма
$61.1K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Dow, е Финансов анализатор at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $417,900. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Dow, е $107,460.

