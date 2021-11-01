Директория на компаниите
DoubleVerify Заплати

Диапазонът на заплатите на DoubleVerify варира от $67,609 в общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $340,290 за Технически ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на DoubleVerify. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $208K
Продуктов мениджър
Median $170K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $255K

Счетоводител
$113K
Бизнес анализатор
$67.6K
Анализатор на данни
$108K
Експерт по данни
$249K
Човешки ресурси
$113K
Продуктов дизайнер
$194K
Ръководител на проект
$143K
Продажби
$136K
Технически ръководител на програма
$340K
UX изследовател
$111K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в DoubleVerify, е Технически ръководител на програма at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $340,290. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в DoubleVerify, е $142,722.

Други ресурси