Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Backend софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Backend софтуерен инженер in United States в Dotdash Meredith възлиза на $139K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dotdash Meredith. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна заплата
Dotdash Meredith
Software Engineer
New York, NY
Общо годишно
$139K
Ниво
Основна
$130K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$9.4K
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
2-4 Години
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Backend софтуерен инженер в Dotdash Meredith in United States е с годишно общо възнаграждение от $164,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dotdash Meredith за позицията Backend софтуерен инженер in United States е $144,400.

