Dotdash Meredith Софтуерен инженер Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in New York City Area в Dotdash Meredith възлиза на $143K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dotdash Meredith. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Dotdash Meredith
Machine Learning Engineer
New York, NY
Общо годишно
$143K
Ниво
Engineer
Основна
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$3K
Години в компанията
3 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Dotdash Meredith in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $170,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dotdash Meredith за позицията Софтуерен инженер in New York City Area е $145,000.

