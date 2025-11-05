Директория на компаниите
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Софтуерен инженер Заплати в Edmonton Metropolitan Region

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Edmonton Metropolitan Region в Dotdash Meredith възлиза на CA$107K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dotdash Meredith. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Общо годишно
CA$107K
Ниво
Software Engineer 2
Основна
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$5.1K
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Dotdash Meredith in Edmonton Metropolitan Region е с годишно общо възнаграждение от CA$190,068. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dotdash Meredith за позицията Софтуерен инженер in Edmonton Metropolitan Region е CA$101,773.

Други ресурси