Възнаграждението за Софтуерен инженер in Canada в Dotdash Meredith варира от CA$48.3K на year за Software Engineer 1 до CA$113K на year за Software Engineer 2. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$84.5K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dotdash Meredith. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
(Начално ниво)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в Dotdash Meredith?

Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Dotdash Meredith in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$120,928. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dotdash Meredith за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$84,541.

Други ресурси