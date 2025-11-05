Възнаграждението за Софтуерен инженер in Canada в Dotdash Meredith варира от CA$48.3K на year за Software Engineer 1 до CA$113K на year за Software Engineer 2. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$84.5K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dotdash Meredith. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
