Медианният пакет за възнаграждение на UX дизайнер in United States в Dotdash Meredith възлиза на $122K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dotdash Meredith. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна заплата
company icon
Dotdash Meredith
UX Designer
New York, NY
Общо годишно
$122K
Ниво
L2
Основна
$117K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Години в компанията
4 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за UX дизайнер в Dotdash Meredith in United States е с годишно общо възнаграждение от $159,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dotdash Meredith за позицията UX дизайнер in United States е $122,000.

Други ресурси