Директория на компаниите
Dotdash Meredith
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Dotdash Meredith Заплати

Диапазонът на заплатите на Dotdash Meredith варира от $80,400 в общо възнаграждение годишно за Анализатор по киберсигурност в долния край до $162,180 за Продуктов дизайнер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Dotdash Meredith. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $144K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $145K
Маркетинг
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Маркетингови операции
$141K
Продуктов дизайнер
$162K
Ръководител на проект
$126K
Анализатор по киберсигурност
$80.4K
Ръководител софтуерно инженерство
$123K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Dotdash Meredith, е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $162,180. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Dotdash Meredith, е $140,700.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Dotdash Meredith

Свързани компании

  • Tesla
  • PayPal
  • Google
  • Roblox
  • Intuit
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси