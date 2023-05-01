Директория на компаниите
Dormify
Dormify Заплати

Заплатата в Dormify варира от $62,685 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $90,450 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Dormify. Последно актуализирано: 11/20/2025

Продуктов мениджър
$90.5K
Проектен мениджър
$62.7K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Dormify е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $90,450. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dormify е $76,568.

Други ресурси

