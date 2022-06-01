Директория на компаниите
dormakaba
dormakaba Заплати

Диапазонът на заплатите на dormakaba варира от $18,526 в общо възнаграждение годишно за Хардуерен инженер в долния край до $170,056 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на dormakaba. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Хардуерен инженер
$18.5K
Информационен технолог (ИТ)
$147K
Продуктов дизайнер
$70.4K

Софтуерен инженер
$89.4K
Ръководител софтуерно инженерство
$170K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в dormakaba, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $170,056. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в dormakaba, е $89,367.

