Директория на компаниите
Doodleblue Innovations
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Doodleblue Innovations Заплати

Диапазонът на заплатите на Doodleblue Innovations варира от $8,194 в общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $11,978 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Doodleblue Innovations. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Продуктов мениджър
$8.2K
Ръководител на проект
$9.6K
Софтуерен инженер
$12K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Doodleblue Innovations, е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $11,978. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Doodleblue Innovations, е $9,628.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Doodleblue Innovations

Свързани компании

  • SoFi
  • Lyft
  • Square
  • Databricks
  • Snap
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси