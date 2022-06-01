Директория на компаниите
Domino Data Lab
Domino Data Lab Заплати

Заплатата в Domino Data Lab варира от $165,825 общо възнаграждение годишно за Технически писател в долния край до $497,376 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Domino Data Lab. Последно актуализирано: 10/14/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $208K
Продуктов мениджър
Median $240K
Специалист по данни
$247K

Финансов аналитик
$229K
Продуктов дизайнер
$191K
Рекрутър
$229K
Мениджър софтуерно инженерство
$497K
Архитект на решения
$171K
Технически писател
$166K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Domino Data Lab, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Domino Data Lab е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $497,376. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Domino Data Lab е $228,850.

