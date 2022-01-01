Dolby Laboratories Заплати

Диапазонът на заплатите на Dolby Laboratories варира от $87,720 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $537,300 за Ръководител бизнес операции в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Dolby Laboratories. Последна актуализация: 8/17/2025
25%
Г. 1
25%
Г. 2
25%
Г. 3
25%
Г. 4
В Dolby Laboratories, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:
25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-Г. (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-Г. (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-Г. (25.00% годишно)
