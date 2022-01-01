Директория на компаниите
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Заплати

Диапазонът на заплатите на Dolby Laboratories варира от $87,720 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $537,300 за Ръководител бизнес операции в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Dolby Laboratories. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Научен изследовател

Продуктов мениджър
P3 $208K
P4 $265K
Ръководител бизнес операции
$537K

Бизнес развитие
$400K
Експерт по данни
$299K
Електроинженер
$122K
Финансов анализатор
$249K
Хардуерен инженер
$188K
Човешки ресурси
$87.7K
Информационен технолог (ИТ)
$250K
Маркетинг
$292K
Маркетингови операции
$381K
Продуктов дизайнер
$183K
Ръководител на проект
$116K
Продажби
$151K
Търговски инженер
$208K
Архитект на решения
$138K
Технически ръководител на програма
$152K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В Dolby Laboratories, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (25.00% годишно)

ЧЗВ

Други ресурси