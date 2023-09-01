Директория на компаниите
Dojo
Dojo Заплати

Диапазонът на заплатите на Dojo варира от $66,060 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $154,726 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Dojo. Последна актуализация: 8/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $129K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Ръководител софтуерно инженерство
Median $155K
Експерт по данни
$89.8K

Информационен технолог (ИТ)
$66.1K
Продуктов дизайнер
$107K
Продуктов мениджър
$117K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Dojo, е Ръководител софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $154,726. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Dojo, е $111,917.

