Директория на компаниите
Docket
Работите тук? Заявете вашата компания

Docket Заплати

Заплатата в Docket варира от $29,039 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $69,301 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Docket. Последно актуализирано: 9/12/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Продуктов дизайнер
$29K
Продуктов мениджър
$39.8K
Софтуерен инженер
$69.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Docket е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $69,301. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Docket е $39,800.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Docket

Свързани компании

  • Uber
  • Databricks
  • Spotify
  • Intuit
  • Snap
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси