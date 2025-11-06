Директория на компаниите
DNV
DNV Софтуерен инженер Заплати в Greater Oslo Region

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Oslo Region в DNV възлиза на NOK 676K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DNV. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Общо годишно
NOK 676K
Ниво
L1
Основна
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Бонус
NOK 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в DNV in Greater Oslo Region е с годишно общо възнаграждение от NOK 902,220. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DNV за позицията Софтуерен инженер in Greater Oslo Region е NOK 675,840.

