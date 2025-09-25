Директория на компаниите
DJI
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

DJI Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in China в DJI възлиза на CN¥720K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DJI. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Общо годишно
CN¥720K
Ниво
T3
Основна
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Бонус
CN¥0
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в DJI?

CN¥1.15M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от CN¥216 хил.+ (понякога CN¥2160 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в DJI in China е с годишно общо възнаграждение от CN¥1,863,298. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DJI за позицията Софтуерен инженер in China е CN¥719,500.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за DJI

Свързани компании

  • Snap
  • Roblox
  • Intuit
  • Facebook
  • DoorDash
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси