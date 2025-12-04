Директория на компаниите
Diversified Insurance
Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in United States в Diversified Insurance варира от $48.4K до $70.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Diversified Insurance. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$54.9K - $63.7K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$48.4K$54.9K$63.7K$70.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Diversified Insurance in United States е с годишно общо възнаграждение от $70,210. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Diversified Insurance за позицията Анализатор на данни in United States е $48,380.

