DISA Global Solutions Софтуерен инженер Заплати в Greater Houston Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Houston Area в DISA Global Solutions възлиза на $125K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DISA Global Solutions. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
DISA Global Solutions
Software Engineer
Houston, TX
Общо годишно
$125K
Ниво
-
Основна
$125K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
17 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в DISA Global Solutions in Greater Houston Area е с годишно общо възнаграждение от $127,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DISA Global Solutions за позицията Софтуерен инженер in Greater Houston Area е $126,000.

