Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in United Kingdom в Direct Line Group възлиза на £69.9K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Direct Line Group. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Direct Line Group
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Общо годишно
£69.9K
Ниво
-
Основна
£69.9K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Години в компанията
2 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Direct Line Group?

£121K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Direct Line Group in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £81,280. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Direct Line Group за позицията Специалист по данни in United Kingdom е £68,335.

