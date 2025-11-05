Директория на компаниите
Dimensional Fund Advisors Софтуерен инженер Заплати в Greater Austin Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Austin Area в Dimensional Fund Advisors възлиза на $151K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dimensional Fund Advisors. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Dimensional Fund Advisors
Software Engineer
Austin, TX
Общо годишно
$151K
Ниво
Senior
Основна
$132K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$19K
Години в компанията
5-10 Години
Години опит
5-10 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Dimensional Fund Advisors in Greater Austin Area е с годишно общо възнаграждение от $155,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dimensional Fund Advisors за позицията Софтуерен инженер in Greater Austin Area е $102,500.

